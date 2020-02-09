Гандболисты "Веспрема" и "Монпелье" победили в матчах Лиги чемпионов

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После двухмесячного перерыва возобновились матчи группового этапа мужской гандбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В группе В гандболисты португальского "Порту" уступили на своей площадке венгерскому "Веспрему" со счетом 24:31, французский "Монпелье" у себя дома победил польский "Виве" из Кельце - 25:24. В составе польского клуба белорусский легионер Владислав Кулеш забросил 5 мячей. Ранее лидер этой группы немецкий "Киль" разгромил на своей арене северомакедонский "Вардар" из Скопье с результатом 34:23.

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова свой очередной поединок проведет сегодня в Запорожье против еще одного аутсайдера "Мотора". В составе украинского чемпиона выступают белорусские гандболисты Борис Пуховский и Максим Бабичев.

Турнирное положение в группе В сейчас таково: "Киль" - 18 очков (11 матчей), "Веспрем" - 16 (11), "Монпелье" - 13 (11), "Виве" - 12 (11), "Порту" - 10 (11), "Вардар" - 9 (11), "Мотор" - 4 (10), БГК имени Мешкова - 4 (10).

В плей-офф чемпионской Лиги выйдут по шесть лучших команд из двух элитных групп, причем команды, которые финишируют первыми, сразу попадут в четвертьфинал. Клубы, занявшие 2-6-е места в группах А и В, а также две лучшие дружины из предварительных групп С и D проведут встречи 1/8 финала.-0-