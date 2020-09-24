Гандболисты "Веспрема" одержали вторую победу на старте Лиги чемпионов

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты венгерского "Веспрема" одержали вторую победу на старте группового этапа нового сезона Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в домашнем поединке второго тура предварительной группы В "Веспрем" уверенно переиграл хорватский "Загреб" со счетом 37:25.

На старте нового сезона чемпионской Лиги "Веспрем" победил на выезде французский "Нант" - 28:24. Сегодня французская дружина обыграла в гостях немецкий "Киль" с результатом 35:27. Позже испанская "Барселона" примет на своей арене словенский "Целе". Вчера в этой группе датский "Ольборг" разгромил на своей площадке украинский "Мотор" из Запорожья с результатом 38:29. Белорусский легионер запорожцев Борис Пуховский забросил четыре мяча, в активе Вячеслава Бохана три гола, один раз отличился и голкипер Иван Мороз.

Чемпион Беларуси "Мешков Брест", выступающий в группе А, вчера проиграл в гостях португальскому "Порту" с разницей в два мяча - 25:27. В первом туре брестчане победили на своей арене северомакедонский "Вардар" из Скопье со счетом 24:22. Свой следующий матч мешковцы проведут 30 сентября у себя дома против французского клуба "Пари Сен-Жермен", который во втором туре уступил на своей арене немецкому "Фленсбургу" со счетом 28:29.

Польский "Кельце" обыграл у себя дома венгерский "Пик" из Сегеда со счетом 26:23. Белорусские легионеры польской команды Артем Королек и Владислав Кулеш забросили по одному мячу.

Матч "Вардара" и норвежского "Эльверума" перенесен.

Положение команд в группе А сейчас таково: "Фленсбург" - 4 очка (2 матча), "Эльверум" - 2 (1), "Мешков Брест" - 2 (2), "Кельце" - 2 (2), "Порту" - 2 (2), "Пари Сен-Жермен" - 0 (1), "Вардар" - 0 (1), "Пик" - 2 (1).

После предварительного этапа, который должен завершиться 3 марта 2021 года, победители двух групп сразу попадут в четвертьфинал, а команды, занявшие 2-4 места, проведут матчи 1/8 финала. Решающий этап Лиги чемпионов - "Финал четырех" - запланирован на 12-13 июня 2021 года.-0-