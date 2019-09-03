Гандболисты "Войводины" обыграли "Нексе" на старте SEHA-лиги, БГК сыграет с "Веспремом"

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сербской "Войводины" победили на своей площадке хорватский "Нексе" со счетом 29:23 в первом матче 9-го сезона SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова стартовый поединок проведет сегодня на своей арене против одного из главных фаворитов этого турнира венгерского "Веспрема" (начало в 18.15, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5" ). Для чемпионов Беларуси это восьмой сезон SEHA-лиги, дважды брестчане становились серебряными призерами (2014, 2015) и столько же раз финишировали третьими (2017, 2019). Больше всех триумфатором становился северомакедонский "Вардар" из Скопье, у которого 5 титулов (2012, 2014, 2017-2019), два раза выигрывал "Веспрем" (2015, 2016), один раз - хорватский "Загреб" (2013).

На первом этапе нынешнего сезона 12 участников турнира разделены на две группы. Кроме "Веспрема" соперниками БГК в предварительной группе В будут "Загреб", российский "Спартак" (Москва), сербская "Металопластика" (Шабац) и севермакедонский "Еурофарм Работник" (Битола). В группу А вошли "Нексе", "Вардар", "Войводина", украинский "Мотор" (Запорожье), словацкий "Татран" (Прешов) и китайский "Пекин". После завершения группового этапа по две лучшие команды сразу попадут в четвертьфинал, а остальные клубы проведут матчи 1/8 финала.-0-