Гандболисты запорожского "Мотора" уступили "Барселоне" в Лиге чемпионов

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты запорожского "Мотора" потерпели поражение в первом туре нового сезона Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке предварительной группы В чемпионы Украины, за который играют белорусы Иван Мороз, Борис Пуховский, Вячеслав Бохан и Максим Бабичев, уступили на своей площадке испанской "Барселоне" со счетом 25:30. Также сегодня хорватский "Загреб" у себя дома проиграл немецкому "Килю" - 21:31. Ранее в этой группе датский "Ольборг" переиграл в гостях словенский "Целе" со счетом 31:29, а венгерский "Веспрем" также на выезде взял верх над французским "Нантом" - 28:24.

Чемпион Беларуси "Мешков Брест", выступающий в группе А, обыграл на своей арене северомакедонский "Вардар" из Скопье со счетом 24:22. Во втором туре брестчане 23 сентября сыграют в гостях с португальским "Порту", который сегодня принимает у себя дома норвежский "Эльверум". Немецкий "Фленсбург" одолел на своей площадке польский "Кельце" с минимальным перевесом - 31:30. Лучшим снайпером в составе польского клуба стал Артем Королек, забросивший 7 мячей, на один гол меньше в активе Владислава Кулеша. Матч "Пик" (Сегед, Венгрия) - "Пари Сен-Жермен" (Франция) перенесен.

По итогам первого этапа, который завершится 3 марта 2021 года, победители двух групп сразу попадут в четвертьфинал, а команды, занявшие 2-4 места, проведут матчи 1/8 финала. Решающий этап Лиги чемпионов - "Финал четырех" - запланирован на 12-13 июня.-0-