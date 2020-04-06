Гандбольная Балтийская лига досрочно завершила сезон

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство гандбольной Балтийской лиги (BHL) решило досрочно завершить сезон 2019/2020 в связи с распространением COVID-19, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня совет Балтийской лиги тщательно проанализировал все аспекты, связанные с пандемией коронавируса в странах-участницах турнира, и после осуждения с клубами принял решение о досрочном завершении сезона без распределения мест и объявления победителя и призеров.

В официальном заявлении говорится, что BHL благодарит все клубы, болельщиков, журналистов и партнеров лиги за участие в проведении и освещении матчей этого сезона. Гандболисты минского СКА, представлявшие Беларусь в Балтийской лиге, стали победителями предварительной группы А, набрав 16 очков в 10 проведенных поединках (семь побед, две ничьи, одно поражение; разница мячей - 258-212) и выйдя в "Финал четырех". В завершившемся сезоне играли 12 клубов из Беларуси, Латвии, Литвы, Украины и Финляндии.

Минские армейцы последние три сезона становились бронзовыми призерами Балтийской лиги. Кроме того, в активе СКА три чемпионских титула (2013-2015) и одно серебро (2016).-0-