Гандбольная олимпийская квалификация перенесена на март 2021 года

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация гандбола (IHF) решила перенести квалификационные турниры к токийской Олимпиаде на март 2021 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Планируется, что мужской турнир пройдет с 12 по 14 марта, а женский - с 19 по 21 марта 2021 года.

XXXI летние Олимпийские игры в Токио должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Также IHF перенесла сроки молодежных чемпионатов планеты 2020 года. Мировое первенство среди девушек до 20 лет намечено провести 2-13 декабря в Румынии. Первоначально этот турнир был запланирован на июль. Чемпионат мира для гандболисток в возрасте до 18 лет, который должен был пройти в Хорватии в августе, планируется провести с 29 сентября по 11 октября.-0-