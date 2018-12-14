Гандбольный комплекс построили в Минске

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивный комплекс для игровых видов спорта, где разместится Дом гандбола, построили в Минске. В конце декабря ожидается ввод его в эксплуатацию, сообщил сегодня журналистам глава администрации Фрунзенского района Минска Артем Цуран во время посещения объекта, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект реализован на условиях государственно-частного партнерства, строители приступили к работам год назад. Генеральным подрядчиком выступило предприятие "Минскпромстрой". Комплекс построен по ул. Бурдейного и включает игровую площадку площадью 1,2 тыс. кв.м с трибунами на 237 зрителей, тренажерный зал, зал гимнастики, административный корпус с душевыми, раздевалками, комнатами тренеров. Общая площадь здания составляет около 2 тыс. кв.м.

Объект практически готов и будет принят на баланс Белорусской федерации гандбола. Полноценно Дом гандбола заработает в 2019 году.

"На этом месте раньше находился стадион, который долгое время не функционировал и требовал капитального ремонта. Рядом находящиеся школы для себя уже организовали спортивные площадки, и территория оказалась заброшенной. Поступали многочисленные обращения с просьбой привести ее в порядок, принято решение построить здесь современный гандбольный комплекс. Думаю, жители Фрунзенского района оценят его по достоинству. Зал может использоваться как для занятий гандболом, так и для других видов спорта. Все объекты физкультурно-спортивного назначения в районе востребованы", - отметил Артем Цуран.-0-