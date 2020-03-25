Гандбольный сезон в Европе может возобновиться в июне

25 марта, /Корр. БЕЛТА/. Европейская федерация гандбола планирует в июне возобновить проведение соревнований, остановленных в связи с пандемией коронавируса. Такое решение принято сегодня по итогам специальной видеоконференции исполкома ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Если позволит ситуация, летом матчи будут проводиться только при возможности обеспечения безопасных условий для всех участников - игроков, тренеров, судей и зрителей. По предварительному плану, с 3 июня по 5 июля могут пройти отборочные этапы соревнований национальных сборных и клубных команд. "Финал четырех" мужской Лиги чемпионов и Кубка ЕГФ переносятся на август, а "Финал четырех" женской Лиги чемпионов - на сентябрь.

Также ЕГФ намерена адаптировать гандбольный календарь текущего и следующего сезонов в соответствии с изменениями на международной спортивной арене, в частности из-за переноса Олимпийских игр и квалификации к ним.-0-