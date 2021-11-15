Гарбинье Мугуруса пробилась в полуфинал итогового турнира WTA

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанка Гарбинье Мугуруса пробилась в полуфинал итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).

В последнем поединке предварительной группы "Теотиуакан" испанская теннисистка, занимающая 5-е место в мировом рейтинге, победила эстонку Анетт Контавейт (8-й номер мирового рейтинга), которая ранее завоевала первый пропуск в полуфинал - 6:4, 6:4. В чешском дерби Каролина Плишкова (4) обыграла Барбору Крейчикову (3) - 0:6, 6:4, 6:4.

В третьем туре предварительного квартета "Чичен-Ица" вторая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко и гречанка Мария Саккари (6) поспорят за второе место. На старте лучшая белорусская теннисистка проиграла испанке Пауле Бадосе (10) - 4:6, 0:6, а потом одолела в трехсетовом поединке польку Игу Свентек (9) - 2:6, 6:2, 7:5. Бадоса, уже обеспечившая себе путевку в полуфинальную стадию, сегодня встретится со Свентек, потерявшей шансы на выход из группы.

По итогам группового этапа в полуфинал попадают по две лучшие теннисистки из каждого квартета. Полуфинальные встречи пройдут 16 ноября, а их победители 17 ноября встретятся в решающем поединке. Общий призовой фонд итогового турнира WTA 2021 года составит $5 млн.-0-