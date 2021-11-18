Гарбинье Мугуруса впервые выиграла итоговый турнир WTA

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанка Гарбинье Мугуруса впервые стала победительницей итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке состязаний в мексиканской Гвадалахаре пятая ракетка мира победила в двух партиях эстонскую теннисистку Анетт Контавейт, занимающую 8-е место в рейтинге WTA, - 6:3, 7:5. Мугуруса и Контавейт встречались и на групповой стадии этого турнира, и тогда также победила 28-летняя испанская теннисистка - 6:4, 6:4.

В полуфинале Гарбинье Мугуруса уверенно переиграла в двух сетах свою соотечественницу Паулу Бадосу (10-й номер мирового рейтинга) - 6:3, 6:3, а Анетт Контавейт обыграла в трехсетовом поединке гречанку Марию Саккари (6) - 6:1, 3:6, 6:3.

Вторая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко, впервые игравшая в итоговом турнире WTA, не смогла выйти из предварительной группы. Лучшая белорусская теннисистка сначала уступила Пауле Бадосе - 4:6, 0:6, потом одолела польскую теннисистку Игу Свентек (9) - 2:6, 6:2, 7:5, а в решающем матче за выход в полуфинал в упорнейшей борьбе проиграла Марии Саккари - 6:7 (1:7), 7:6 (8:6), 3:6.

В финальном матче парного разряда чешский дуэт Барбора Крейчикова / Катерина Синякова взял верх над бельгийкой Элизе Мертенс и Се Шувэй из Китайского Тайбэя - 6:3, 6:4.

Общий призовой фонд итогового турнира WTA 2021 года составил $5 млн.

В 2019 году победительницей женского итогового турнира, который принимал китайский Шэньчжэнь, стала нынешний лидер мирового рейтинга австралийка Эшли Барти, обыгравшая в финале украинскую теннисистку Элину Свитолину. В прошлом году соревнования лучших теннисисток планеты были отменены из-за пандемии COVID-19. Больше всех итоговый турнир WTA выигрывала чешка Мартина Навратилова, в активе которой 8 побед. По пять титулов у немки Штеффи Граф и американки Серены Уильямс. В 2011 году белоруска Виктория Азаренко добралась до финала, в котором уступила чешской теннисистке Петре Квитовой.-0-