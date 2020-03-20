Гендиректором ФК "Динамо-Брест" стал Сергей Воробьев

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральным директором ФК "Динамо-Брест" стал Сергей Воробьев. Такая информация размещена на официальном сайте футбольного клуба, сообщает БЕЛТА.

"Сергей Воробьев пришел в структуру нашего клуба в 2019 году в качестве помощника генерального директора, теперь же принимает новый вызов", - говорится в сообщении.

Сергей Александрович имеет высшее юридическое образование. Также он окончил Академию управления при Президенте по специальности "государственное управление национальной экономикой". До 2014 года состоял на государственной службе, затем занимал руководящие должности в юридических компаниях.-0-