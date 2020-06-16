Генеральная ассамблея АНОК пройдет 26-27 октября 2021 года в Сеуле

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная ассамблея Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) пройдет 26-27 октября 2021 года в Сеуле. Такая информация содержится на официальном сайте организации, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ранее АНОК и Национальный олимпийский комитет Республики Корея из-за пандемии коронавируса приняли совместное решение перенести генеральную ассамблею АНОК с 2020 на следующий год. Также на 26 октября запланирована торжественная церемония вручения наград ассоциации.

"Мы очень благодарны НОК Южной Кореи за их напряженную работу и скорость, с которой они смогли найти новые даты проведения генеральной ассамблеи АНОК в следующем году. Мы хотели удостовериться, что мы нашли даты, которые были бы максимально удобными для национальных олимпийских комитетов, не соприкасались с другими важными спортивными мероприятиями", - сказала генеральный секретарь АНОК Гунилла Линдберг.-0-