7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная ассамблея ООН утвердила новые даты олимпийского перемирия на время Игр и Паралимпиады в Токио, перенесенных на 2021 год. Такая информация содержится на официальном сайте МОК, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Резолюция по данному вопросу была принята еще в декабре 2019 года, однако, после того как из-за пандемии коронавируса было решено отложить мультиспортивные состязания, возникла необходимость переноса перемирия. Оно начнется за семь дней до старта Олимпиады и завершится через семь дней после окончания Паралимпийских игр. Таким образом, перемирие продлится с 16 июля по 12 сентября 2021 года.

"Игры - это праздник единства человечества во всем его многообразии. Спортсмены из всех 206 национальных олимпийских комитетов и команда беженцев пользуются одинаковыми правами, уважают друг друга, одинаковые правила применяются ко всем без какой-либо дискриминации. Это решение также является символом уверенности в том, что эти Олимпийские игры станут светом в конце темного туннеля, через который человечество проходит в настоящее время", - прокомментировал решение Генассамблеи ООН глава МОК Томас Бах.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры в японской столице пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года.-0-