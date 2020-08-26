Геннадий Савилов подал в отставку с поста председателя ФХРБ

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Геннадий Савилов подал в отставку с поста председателя ассоциации "Федерация хоккея Республики Беларусь" (ФХРБ). Исполняющим обязанности главы хоккейной федерации временно назначен зампред Дмитрий Басков. Такая информация размещена на официальном сайте ФХРБ, сообщает БЕЛТА.

На сегодняшнем заседании исполкома ФХРБ Геннадий Савилов, возглавлявший федерацию с июня 2018 года, сказал, что благодарен всем партнерам, специалистам и спортсменам, которые на протяжении двух лет работали вместе с ним на развитие белорусского хоккея. Он подчеркнул, что уходит с должности председателя, но не из хоккея: "Передаю полномочия своему заместителю с легким сердцем и пожеланиями удачи". Дмитрий Басков поблагодарил коллегу за проделанную работу и выразил уверенность, что Геннадий Савилов и в дальнейшем будет всеми силами помогать развивать хоккей.

В соответствии с уставом ФХРБ имя нового главы федерации станет известно на внеочередной выборной конференции, запланированной на 9 сентября.-0-