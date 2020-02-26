Генсек IBU: "Раубичи" - прекрасная площадка для международных соревнований по биатлону

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский центр "Раубичи" является прекрасной площадкой для проведения международных соревнований по биатлону. Об этом сегодня на церемонии открытия чемпионата Европы сказал генеральный секретарь IBU Никлас Карлссон, передает корреспондент БЕЛТА.

Чемпионат Европы по биатлону стартовал в "Раубичах" Континентальное первенство было перенесено в "Раубичи", поскольку из-за теплой погоды в Эстонии организаторы не смогли гарантировать условия, необходимые для мероприятия.

"От лица Международного союза биатлонистов хочу поздравить организационный комитет, он смог в такие короткие сроки, вопреки тяжелым условиям организовать состязания. Ваши старания и объем проделанной работы впечатляют, - подчеркнул Никлас Карлссон. - "Раубичи" - это прекрасная площадка для проведения чемпионата Европы и других международных соревнований по биатлону".

Александр Барауля

Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Барауля выразил благодарность Международному союзу биатлонистов за предоставленную возможность принять столь важные соревнования. "Оргкомитет приложил все усилия, чтобы состязания прошли в комфортных условиях для всех участников и зрителей", - добавил он.

Чемпионат Европы по биатлону стартует сегодня в 13.00 квалификацией суперспринта у мужчин. Среди белорусов в гонке выступят Виктор Кривко, Роман Елетнов, Антон Смольский, Никита Лобастов, Максим Воробей и Сергей Бочарников. Среди белорусских девушек отобраться в число финалисток постараются Елена Кручинкина, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Кручинкина и Аделина Сабитова.

Всего участие в континентальном форуме в составе 40 команд примут около 300 спортсменов.

Продолжатся соревнования 27 февраля супермикстом и смешанной эстафетой, 29 февраля пройдут мужские и женские спринты. Завершатся состязания 1 марта гонками преследования.

Континентальное первенство было перенесено в "Раубичи", поскольку из-за теплой погоды в Эстонии организаторы не смогли гарантировать условия, необходимые для мероприятия. Министерство спорта и туризма Беларуси, а также представители РЦОП "Раубичи" заявили о готовности принять форум.-0-

Фото Дениса Костюченко