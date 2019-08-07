Герасименя: Беларуси необходим суперсовременный бассейн

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси необходим суперсовременный бассейн. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала двукратный серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя.

"Суперсовременный бассейн международного уровня нам необходим, чтобы проводить турниры, готовиться. Национальная команда мечется из одного бассейна в другой, нам нужен свой дом. Думаю, что бассейн, который построят, им станет. Это здорово, что наш вид спорта обретет свои стены", - сказала именитая спортсменка. Она добавила, что важно открывать бассейны и в регионах.

Бассейн международного стандарта планируется построить в Минске на месте типографии "Красная звезда" (ст.м. "Молодежная") за счет безвозмездной технико-экономической помощи КНР. Бассейн будет строиться в соответствии с техническими требованиями Международной федерации плавания (FINA). Планируется, что возведение спортивного сооружения начнется не позже июля 2020 года, а сдадут объект к 2023 году.

Как сообщалось, сегодня в Национальном олимпийском комитете Александра Герасименя объявила о завершении карьеры. "Я ухожу из спорта, но не ухожу от него далеко. У меня есть свой клуб, где я постараюсь передать подрастающему поколению свои знания", - сказала спортсменка.-0-