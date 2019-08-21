Егор Герасимов и Илья Ивашко вышли во 2-й раунд квалификации US Open

Илья Ивашко. Фото со страницы спортсмена в ВК

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два белорусских теннисиста успешно начали выступление в квалификации открытого чемпионата США в Нью-Йорке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Егор Герасимов (125-й номер мирового рейтинга) на старте победил представителя США Стефана Козлова (545) - 6:4, 6:4.

Илья Ивашко (143) также в двух сетах переиграл немецкого теннисиста Матса Мораинга (169) - 6:3, 6:0.

Чтобы попасть в основную сетку US Open, нужно победить в трех квалификационных поединках.-0-