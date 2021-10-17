Герасимов и Лапко вышли в финал квалификации теннисного Кубка Кремля

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел в финал квалификации Кубка Кремля, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче первого квалификационного раунда белорус, занимающий 101-е место в мировом рейтинге, переиграл в двух партиях индийского теннисиста Рамкумара Раманатана, у которого 191-я позиция, - 6:3, 6:4. Сегодня в решающем поединке за выход в основную сетку соревнований в Москве Егор Герасимов встретится с представителем Швеции Элиасом Имером (164-й номер рейтинга АТР).

Завтра лучший белорусский теннисист Илья Ивашко (45) в 1/16 финала основного турнира сыграет с российским теннисистом Евгением Донским (149).

В женской части состязаний в российской столице белоруска Вера Лапко (373) на старте квалификации обыграла итальянку Лючию Бронцетти (150) - 6:3, 6:1, а сегодня будет соперничать с американкой Бернардой Перой (98). Вторая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко начнет выступление с 1/8 финала, где ее сопреницей станет победительница встречи между австралийкой Айлой Томлянович (47) и россиянкой Людмилой Самсоновой (42).

В этом году общий призовой фонд Кубка Кремля составляет $1,345 млн, турнир завершится 24 октября. В 2010 году его победительницей стала белоруска Виктория Азаренко, а в 2009 году в финале играла Ольга Говорцова.-0-