Герасимов обыграл Ивашко и вышел в полуфинал турнира в Братиславе

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Егор Герасимов (100-й номер мирового рейтинга) пробился в полуфинал турнира серии "Челленджер" в Братиславе, обыграв в белорусском четвертьфинале Илью Ивашко (143), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Поединок двух белорусов получился на редкость упорным. В первом сете, длившемся почти час, Егор Герасимов выиграл со счетом 7:5. Затем Илья Ивашко взял реванш - 3:6, но в третьей, решающей, партии успеха снова добился Егор Герасимов - 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 20 минут.

Сегодня в матче за выход в финал Егор Герасимов встретится с австрийским теннисистом Деннисом Новаком (126). В другом полуфинале чех Зденек Колар (258) будет соперничать с Дамиром Джумхуром (103) из Боснии и Герцеговины.

Решающий поединок турнира в столице Словакии состоится 10 ноября.-0-