Герасимов проиграл Надалю на открытом чемпионате Франции по теннису

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На парижских кортах "Ролан Гаррос" сегодня продолжились матчи открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Единственный представитель Беларуси в мужском одиночном разряде Егор Герасимов, занимающий 83-е место в мировом рейтинге, в поединке 1/64 финала проиграл второй ракетке планеты испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю - 4:6, 4:6, 2:6. Белорус достойно сражался против 12-кратного триумфатора French Open, но в итоге опытнейший испанец довел дело до победы. В третьем сете Егор Герасимов выигрывал 2:0, а затем при счете 2:2 подвернул ногу, после чего не смог играть в полную силу. Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. Во втором раунде соперником Рафаэля Надаля будет американский теннисист Маккензи Макдональд (234-й номер рейтинга АТР).

В женском одиночном разряде две белорусские теннисистки успешно провели матчи первого круга. Экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко (14) обыграла черногорскую теннисистку Данку Ковинич (74), а в 1/32 финала встретится со словачкой Анной Шмидловой (161). Александра Саснович (96) в 1/64 финала выиграла у представительницы Германии Анны-Лены Фридзам (104) и во втором круге сыграет с французской теннисисткой Каролин Гарсией (45). Завтра двенадцатая ракетка мира белоруска Арина Соболенко в первом раунде встретится с американкой Джессикой Пегулой (60).

Открытый чемпионат Франции финиширует 11 октября. Его общий призовой фонд составляет 38 млн евро. Победители в мужском и женском одиночных разрядах заработают по 1,6 млн евро.-0-