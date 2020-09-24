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24 сентября 2020, 21:03

Герасимов сыграет с Надалем на старте открытого чемпионата Франции по теннису

Егор Герасимов. Фото из архива
Егор Герасимов. Фото из архива

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Париже состоялась жеребьевка открытого чемпионата Франции по теннису, третьего в этом сезоне турнира серии "Большого шлема", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Единственный представитель Беларуси в мужском одиночном разряде Егор Герасимов, занимающий 83-е место в мировом рейтинге, в первом раунде встретится со второй ракеткой планеты, легендарным испанским теннисистом Рафаэлем Надалем, который 12 раз становился триумфатором этого престижного турнира.

В женском одиночном разряде на парижских кортах "Ролан Гаррос" сыграют три белоруски. 12-й номер рейтинга WTA Арина Соболенко в первом раунде сыграет с американкой Джессикой Пегулой, у которой 60-я позиция. Виктория Азаренко (14-й номер мирового рейтинга) будет соперничать с черногорской теннисисткой Данкой Ковинич (73), соперницей Александры Саснович (96) будет представительница Германии Анна-Лена Фридзам (104).

Открытый чемпионат Франции стартует 27 сентября, а финиширует 11 октября. Его общий призовой фонд составит 38 млн евро. Победители в мужском и женском одиночном разряде заработают по 1,6 млн евро.-0-

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