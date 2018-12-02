Германия, Нидерланды, Северная Ирландия, Эстония - соперники Беларуси в квалификации ЧЕ-2020

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборные Германии, Нидерландов, Северной Ирландии и Эстонии будут соперниками белорусских футболистов в квалификационной группе С отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Таковы итоги жеребьевки, состоявшейся сегодня в ирландском Дублине, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Составы остальных квалификационных групп:
А - Англия, Чехия, Болгария, Черногория, Косово.
В - Португалия, Украина, Сербия, Литва, Люксембург.
D - Швейцария, Дания, Ирландия, Грузия, Гибралтар.
Е - Хорватия, Уэльс, Словакия, Венгрия, Азербайджан.
F - Испания, Швеция, Норвегия, Румыния, Фареры, Мальта.
G - Польша, Австрия, Израиль, Словения, Македония, Латвия.
H - Франция, Исландия, Турция, Албания, Молдова, Андорра.
I - Бельгия, Россия, Шотландия, Кипр, Казахстан, Сан-Марино.
J - Италия, Босния и Герцеговина, Финляндия, Греция, Армения, Лихтенштейн.
Отборочный турнир континентального первенства стартует в марте, а завершится в ноябре 2019 года. Обладателями 20 путевок в финальную часть станут по две лучшие команды из 10 групп. Еще 4 пропуска получат победители плей-офф Лиги наций.
Если у сборной Беларуси не получится преодолеть традиционный квалификационный барьер континентального первенства, то у нее останется шанс пробиться в финальную стадию Евро-2020 через плей-офф Лиги наций. В марте 2020 года белорусы в полуфинале этого турнира сыграют в гостях у команды Грузии.
Финальный турнир Евро-2020 впервые пройдет в 12 городах двенадцати стран Старого Света: Амстердам (Нидерланды), Баку (Азербайджан), Бильбао (Испания), Будапешт (Венгрия), Бухарест (Румыния), Глазго (Шотландия), Дублин (Ирландия), Копенгаген (Дания), Лондон (Англия), Мюнхен (Германия), Рим (Италия), Санкт-Петербург (Россия).
Матчи финальной стадии Евро-2020 начнутся 12 июня, а решающий поединок состоится 12 июля на лондонском стадион "Уэмбли".-0-
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