Германия примет ЧЕ-2023 по хоккею на траве

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейская федерация хоккея на траве объявила о месте проведения чемпионатов Европы - 2023 среди женских и мужских команд. Оба турнира примет Менхенгладбах (Германия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе БФХТ.

"Мы были очень довольны тем, что изначально пять ассоциаций - членов ЕХФ решили подать заявку на проведение этих соревнований. В итоге комитету по соревнованиям пришлось выбирать между немецкой и бельгийской федерацией. Обе заявки имели очень сильные характеристики. По этому случаю мы поручаем немецкому хоккейному сообществу провести наше самое престижное мероприятие", - отметила глава ЕХФ Марийке Флерен, комментируя сделанный выбор.-0-