Германия, Словакия, Армения - соперники белорусских футболистов в квалификации юниорского ЧЕ

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка квалификационного этапа футбольного чемпионата Европы 2023 года среди юниоров (U-19), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты белорусской юниорской сборной попали в 12-ю группу, где их соперниками будут сверстники из Германии, Словакии и Армении. Матчи отборочных мини-турниров в 13 квалификационных группах пройдут в период с 30 мая по 14 июня или с 19 по 27 сентября 2022 года. Точные даты, а также места проведения соревнований будут определены позже.

В элитный этап квалификации континентального первенства выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также лучшая сборная, из занявших третьи места. Встречи элитного раунда состоятся весной 2023 года. Финальная стадия юниорского чемпионата Европы с участием восьми команд пройдет летом 2023 года на футбольных аренах Мальты.-0-