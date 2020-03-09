Гимнастка Алина Горносько выиграла золото и бронзу в финалах отдельных видов на Гран-при в Брно

Алина Горносько. Фото Синьхуа - БЕЛТА

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. После победы в многоборье белорусская спортсменка Алина Горносько выиграла еще две медали в финалах отдельных видов на этапе Гран-при по художественной гимнастике, который завершился в Брно (Чехия), сообщает корреспондент БЕЛТА. Белоруска Алина Горносько выиграла золото турнира Гран-при по художественной гимнастике в Брно Белорусская грация, заработав оценку 89,950, опередила многих титулованных соперниц. Помимо Алины Горносько на пьедестал попали Кристина Пограничная из Украины (87,450) и болгарская спортсменка Боряна Калейн (87,350). Белоруска не знала себе равных в композиции с обручем. Победная оценка Алины Горносько -23,700 балла. Серебро у украинки Кристины Пограничной (22,600). Бронзу выиграла ее соотечественница Влада Никольченко (21,900). В композиции с лентой белоруска завоевала бронзу с оценкой 20,250 балла. Золото выиграла Боряна Калейн из Болгарии (21,100). Серебро у Влады Никольченко (22,000). Помимо стартов взрослых спортсменок во время Гран-при прошли состязания юниорок. Они стали звездным часом Дины Агишевой. После триумфа в многоборье белорусская спортсменка выиграла в упражнениях со скакалкой (18,200), мячом (20,400) и лентой (20,250). В еще одном финале (с булавами) не было равных белоруске Елизавете Зорькиной (19,800). Накануне Дина Агишева, Елизавета Зорькина и Полина Сланчевская уверенно выиграли командный турнир. Состязания, которые проходили в Брно 6-8 марта, собрали спортсменок из 16 стран. -0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!