Гимнастка Арина Аверина представит Россию в личных соревнованиях на II Европейских играх

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехкратная чемпионка мира Арина Аверина представит Россию в отдельных видах и личном многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике на II Европейских играх в Минске. Европейский гимнастический союз опубликовал список участниц предстоящего турнира, сообщает БЕЛТА.

Кроме Арины Авериной и белоруски Екатерины Галкиной на помосте "Минск-Арены" за награды еврофорума поборются такие известные гимнастки, как Влада Никольченко (Украина), Линой Ашрам (Израиль), Зохра Агамирова (Азербайджан), Саломе Пажава (Грузия). Всего в отдельных видах и личном многоборье выступят 12 спортсменок. В групповых упражнениях будут представлены восемь команд.

Медали в художественной гимнастике на II Европейские игры будут разыграны 22 и 23 июня.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.

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