Гимнастка Хоркина заподозрила Тимановскую в планировании скандала на Олимпиаде

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Кристина Тимановская могла спланировать скандал на Олимпиаде. Такое мнение в интервью радиостанции "Говорит Москва" высказала олимпийская чемпионка России по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.

По мнению Светланы Хоркиной, если Тимановская не была уверена, что сможет справиться, то ей не следовало ехать на Олимпиаду. "Значит, у нее в голове уже был план сделать какой-то скандал", - считает олимпийская чемпионка.

Светлана Хоркина отметила, что в правдивости слов белорусской атлетки нужно разбираться. "Ну и пусть останется, где хочет. Она свободный человек. В правдивости слов белорусской атлетки нужно разбираться. Мало ли что там произошло? Если ее под охраной везут, как она могла видео выложить? Это настораживает. Если бы на нее так давили, то, наверное, все бы отобрали. Здесь 50 раз бабка нашептала. Надо проверять информацию и не раздувать скандал. Не Олимпийские игры, а базар", - высказалась с негодованием олимпийская чемпионка.

По словам Светланы Хоркиной, работа Олимпийского комитета Беларуси всегда была четкой и организованной, а к спортсменам всегда относились с вниманием и уважением. "Я знаю руководителя Олимпийского комитета Беларуси, это потрясающий руководитель. Там потрясающая организация, всегда все четко. Там такое уважение к спортсменам, такое внимание", - отметила спортсменка.

Как заявил НОК Беларуси, легкоатлетка прекращает участие в Олимпиаде в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Кристина Тимановская заявила журналисту Reuters, что не собирается возвращаться на родину. МОК проводит проверку.-0-

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