Гимнастка Нелли Ким стала звездным послом II Европейских игр

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятикратная олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы и многократная чемпионка СССР Нелли Ким пополнила команду звездных послов II Европейских игр 2019 года, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь дирекции Евгения Никитина.

Сертификат именитой спортсменке вручил в "Минск-Арене" директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин.

Информационный проект "Звездные послы II Европейских игр 2019 года" реализуется с целью продвижения и формирования положительного имиджа предстоящего мультиспортивного форума в Беларуси и за ее пределами, привлечения общественного внимания к его идеям, стимулирования интереса жителей страны и мировой общественности к этому событию, а также для популяризации включенных в программу Игр видов спорта.

В числе звездных послов выдающиеся личности из мира спорта, искусства и культуры Беларуси и зарубежных стран. Первым обладателем высокого титула стала четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева. В команде звездных послов известные цирковые дрессировщики, народные артисты России Аскольд и Эдгард Запашные; олимпийский чемпион 2008 года по гребле на байдарках и каноэ, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Богданович; легкоатлетка, чемпионка Европы 2018 года в беге на марафонской дистанции Ольга Мазуренок; трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Медведь; блогер и телеведущая Анна Бонд; белорусский пианист и дирижер Ростислав Кример. Еще один сертификат был вручен представителю Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь доктору Рашеду Мустафе Сарвару, который выступает в этой роли от имени международной организации.

Почетное звание звездного посла Игр также присвоено украинской певице Ани Лорак, олимпийскому чемпиону по фехтованию Александру Романькову и победительнице национального конкурса красоты "Мисс Беларусь-2018", обладательнице титула "Мисс мира Европа" Марии Василевич, эстрадному исполнителю, композитору Руслану Алехно, олимпийскому чемпиону по фигурному катанию россиянину Алексею Ягудину.-0-