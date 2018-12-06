Гимнастки из 10 стран выступят в Минске на турнире на призы Марины Лобач

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представительницы художественной гимнастики из 10 стран выступят 6-7 декабря в Минске на международном турнире на призы Марины Лобач, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастки.

Соревнования проводятся с 2002 года и заняли важное место в международном календаре спортивных событий Беларуси.

В белорусскую столицу приедут многие звезды самого грациозного вида спорта. На трибунах Дворца художественной гимнастики зрители увидят спортсменок из России, Украины, Италии, Израиля, Литвы, Эстонии, Кипра, Польши, Казахстана. Традиционно сильным будет состав белорусской команды.

Как отметили в ассоциации, нынешний турнир особенный: 30 лет назад Марина Лобач, завоевав золото Сеула, стала первой советской олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике. Этот факт наверняка добавит эмоций и самой Марине Викентьевне, и юным гимнасткам, для многих из которых Марина Лобач - пример для подражания.

Награды соревнований будут разыграны в трех возрастных категориях. Главным призом за победу в многоборье старшей группы станет именная статуэтка Марины Лобач, подготовленная Президентским спортивным клубом.

Организаторами международного турнира по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач выступают республиканское государственно-общественное объединение "Президентский спортивный клуб", Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, РЦОП по художественной гимнастике, Белорусская ассоциация гимнастики, БФСО "Динамо" и Мингорисполком.-0-