Гимнастки минского "Динамо" выиграли бронзу на турнире в Японии

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские грации Екатерина Галкина, Алина Горносько и Дарья Ткачева, защищавшие цвета минского "Динамо", выиграли бронзу в командном многоборье завершившегося в Японии престижного международного турнира AEON CUP-2019. Он проходил в статусе неофициального клубного чемпионата мира по художественной гимнастике, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

Столичные динамовки показали итоговый результат 237,400 балла. Серебро завоевали украинские гимнастки "Школы Дерюгиной" (240,600). Чемпионский титул сохранила команда "Газпром" (251,900), в составе которой кроме сестер Авериных выступала Софья Агафонова.

В индивидуальном многоборье младшей возрастной группы Дарья Ткачева с результатом 72,100 балла стала 4-й, уступив итальянке Софии Рафаэлли (79,500), Николь Красюк из Украины (74,300) и Софье Агафоновой (72,600).

Среди взрослых Екатерина Галкина, набрав в сумме 83,950 балла, также остановилась в шаге от пьедестала. Победила Дина Аверина (91,350), серебро у Арины Авериной (87,950), бронзу завоевала Влада Никольченко (84,800). Белоруска Алина Горносько закончила турнир на 8-й позиции.-0-