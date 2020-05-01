Гиревик Вячеслав Хоронеко посвятил новый рекорд белорусским врачам

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация гиревого спорта утвердила 161-й рекорд прославленного белорусского гиревика Вячеслава Хоронеко, посвятившего это достижение белорусским врачам, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Минске сертификат спортсмену вручил официальный представитель Международной федерации гиревого спорта Михаил Рябец.

Достижение Вячеслава Хоронеко будет внесено в ближайший выпуск российского издания "Диво", фиксирующего рекорды в различных областях человеческой деятельности, уникальные факты о достижениях в спорте, культуре, науке, искусстве, экономике, политике, авиации, космонавтике, во многих сферах окружающего мира.

Рекорд Вячеслав Хоронеко установил в номинации "Гиревой спринт" (жим гири весом 24 кг одной рукой попеременно лежа с ограничением времени 3 минуты) 4 апреля в Минске.

"Последнее достижение хочу посвятить нашим врачам, которые борются с инфекцией. Они делают сейчас важную и очень нужную работу. Настоящие герои! Необходимо помогать им, беречь свое здоровье, заниматься физическими упражнениями. В мире сейчас многие вновь начали активно заниматься спортом, а гиревой спорт подходит для занятий в домашних условиях", - отметил рекордсмен.

В ближайших планах Вячеслава Хоронеко выступление на "Славянском базаре", где он постарается установить очередное достижение в гиревом марафоне.-0-