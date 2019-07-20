Гиревик Вячеслав Хоронеко установил рекорд в честь 166-летия пожарной службы Беларуси

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский силач Вячеслав Хоронеко установил сегодня очередное достижение в своей спортивной карьере в честь 166-летия пожарной службы Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В парке Горького в Минске у ледового катка "Юность" атлет за 155 секунд смог из положения лежа поднять гирю 166 раз. "Для достижения результата необходимо было справиться со снарядом за три минуты, но смог это сделать быстрее. Теперь будем готовиться к осеннему чемпионату Беларуси по гиревому марафону, который станет отборочным к мировому форуму в Польше", - рассказал Вячеслав Хоронеко.

Известный белорусский атлет, в активе которого немало рекордов (отдельные занесены в Книгу рекордов Гиннеса), преподает в Университете гражданской защиты МЧС Беларуси, где отвечает за физподготовку студентов и является активным сторонником пропаганды здорового образа жизни и физической культуры на протяжении сорока лет.-0-