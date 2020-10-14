Глава IIHF подчеркнул стремление провести чемпионат мира по хоккею в Минске и Риге

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня утром состоялась ZOOM-конференция председателя федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова и президента Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля. Такая информация размещена на официальном сайте федерации хоккея Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Обсуждались подготовка к чемпионату мира по хоккею, который должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года, а также ситуация с другими турнирами под эгидой IIHF, запланированными на текущий спортивный сезон.

"Мы довольно конструктивно пообщались с главой IIHF. Рене Фазель в очередной раз подчеркнул стремление Международной федерации хоккея провести чемпионат мира в Минске и Риге", - отметил Дмитрий Басков, подводя итог разговора.

Поднимались также вопросы, связанные с возможной необходимостью введения противоэпидемиологических мер для участников и гостей турнира в связи с ухудшением ситуации с COVID-19 в Европе. "В любом случае мы готовы к любому сценарию проведения чемпионата мира и продолжаем подготовку к нему вместе с нашими латвийскими партнерами", - добавил председатель федерации хоккея Беларуси.

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