Глава НОК: отдача спортивной отрасли должна соответствовать вложенным государством средствам

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отдача спортивной отрасли должна соответствовать вложенным государством средствам. Об этом заявил сегодня президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко на совместном заседании НОК и Министерства спорта и туризма, посвященном подведению итогов выступления белорусских спортсменов на Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио, передает корреспондент БЕЛТА.

"Отдача спортивной отрасли должна соответствовать вложенным государством средствам. Необходимо также серьезно проанализировать состав руководящих кадров организаций физической культуры и спорта и оценить результаты их деятельности. Самое главное - настроиться на работу для будущей Олимпиады в Париже, принять все необходимые решения. Мы продолжим практику финансовой поддержки спортсменов и тренеров. Она будет, безусловно, напрямую зависеть от достигнутых результатов и завоеванных медалей", - сказал глава НОК.

Во время заседания, в котором приняли участие заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, руководство ОО "Паралимпийский комитет Республики Беларусь", заместители председателей облисполкомов и Мингорисполкома, курирующие вопросы социальной сферы, начальники главных управлений (управлений) спорта и туризма облисполкомов и Мингорисполкома, руководители федераций (союзов, ассоциаций) по летним олимпийским видам спорта, были поощрены не только чемпионы и призеры Олимпийских и Паралимпийских Игр в Токио, но и их наставники. Кроме того, сертификатами отмечены федерации по видам спорта, внесшие наибольший вклад в медальную копилку Беларуси во время главных стартов четырехлетия.-0-

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