Глава UIPM уверен, что чемпионат мира в Минске в 2021 году пройдет на высоком уровне

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат мира по современному пятиборью, который примет Минск в 2021 году, пройдет на самом высоком уровне. Уверенность в этом сегодня во время встречи с представителями СМИ в штаб-квартире НОК Беларуси высказал президент Международного союза современного пятиборья (UIPM) Клаус Шорманн, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы провели ряд важных встреч на высоком уровне, которые касались как будущего чемпионата мира, так и развития нашего вида спорта в Беларуси. Посетили места предполагаемого проведения состязаний. Это были стадион "Динамо", "Минск-Арена" и другие спортивные сооружения. У меня остались очень позитивные впечатления. Ждем, что в 2021 году в Минске пройдет прекрасный чемпионат мира. Тем более, что ранее мы проводили в Беларуси ряд международных стартов, которые были организованы на высочайшем уровне", - сказал Клаус Шорманн.

Президент Международного союза современного пятиборья особо отметил, что планетарный форум в Минске будет организован в новом формате, который затем будет применен на Олимпиаде-2024 в Париже. "Новый формат проведения соревнований повысит зрелищность состязаний рыцарей пяти качеств и раскроет философию, заложенную в наш вид спорта его основателем бароном Пьером де Кубертеном. Кроме того, он будет более привлекательным с точки зрения работы представителей медиа. Если сейчас турниры проходят в течение 5 часов, то с введением новшеств время сократится до 50-80 минут, в зависимости от стартов. Именно с ЧМ-2021 начнется квалификация на Игры в Париже", - добавил он.

Глава UIPM посетил с рабочим визитом Беларусь с целью ознакомления со спортивной инфраструктурой Минска в преддверии чемпионата мира, намеченного на 2021 год.-0-