Глава WADA выступил с обращением перед стартом ОИ-2022 в Пекине

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька опубликовал обращение перед стартом зимних Олимпийских игр - 2022 в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Все мы в ожидании Пекина-2022. Мы продолжаем тесное сотрудничество с Международным агентством тестирования (ITA) и Рабочей группой по предыгровому тестированию, чтобы обеспечить спортсменам проведение процедур допинг-контроля по всем правилам. Как обычно, мы отправим на Игры команду независимых наблюдателей. Она в режиме реального времени будет предоставлять ITA и МОК обратную связь относительно каждого аспекта антидопингового процесса", - говорится в сообщении Баньки в Instagram.

Он также отметил, что позднее в этом году будет составлен полный отчет. Витольд Банька назвал сотрудничество с Оргкомитетом Игр крайне важным. По его словам, командная работа, доверие и взаимное уважение смогут обеспечить наилучшую возможную программу для спортсменов.

Зимние Олимпийские игры - 2022 пройдут с 4 по 20 февраля.-0-