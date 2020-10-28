Главный тренер ХК "Неман" Сергей Пушков отправлен в отставку

Фото ХК "Неман"
28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейный клуб "Неман" официально подтвердил расторжение трудового соглашения с главным тренером команды Сергеем Пушковым. Такая информация содержится на сайте гродненской дружины, сообщает БЕЛТА.
Кто станет сменщиком российского специалиста, пока неизвестно.
За 4 года на посту главного тренера Сергей Пушков привел команду к двум чемпионствам, двум победам в Кубке Салея. Хоккейный клуб поблагодарил Сергея Пушкова за проделанную работу, которая точно станет яркой частью истории гродненского "Немана".
В нынешнем сезоне команда из Гродно выступает неудачно. Именно это послужило толчком к обоюдному решению сторон о расторжении трудового договора между клубом и главным тренером.-0-