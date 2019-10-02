Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко дисквалифицирован на 5 матчей

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко наказан за грубые высказывания в отношении судей матча 23-го тура чемпионата Беларуси с "Шахтером", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ассоциации "Белорусская федерация футбола".

За свои действия Сергей Гуренко получил дисквалификацию на 5 матчей и штраф в размере 50 базовых величин (Br 1275). Такое решение было принято на заседании Комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам АБФФ.

29 сентября в конце первого тайма домашнего матча с солигорским "Шахтером" (1:1) наставник минчан за грубые высказывания в адрес арбитров был удален со скамейки запасных. В перерыве и после окончания игры Сергей Гуренко продолжал в грубой форме комментировать работу судей.-0-