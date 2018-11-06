Главный тренер могилевского "Днепра" Сергей Литовченко покинул футбольный клуб

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер "Днепра" Сергей Литовченко покинул могилевский футбольный клуб, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу клуба.

Контракт с украинским специалистом был расторгнут по соглашению сторон. Вместе с Сергеем Литовченко "Днепр" покидает и его помощник Виталий Розгон.

За три тура до финиша чемпионата Беларуси в высшей лиге "Днепр" замыкает турнирную таблицу, на 5 очков отставая от ближайших конкурентов, и практически потерял шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе.-0-