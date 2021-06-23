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23 июня 2021, 18:12

Главный тренер сборной Беларуси по гребле: у нас одна задача на Олимпиаде - выступить достойно

Начиная с Олимпиады-1996 (именно в Атланте Беларусь впервые выступила на летних Играх самостоятельной командой), наша сборная по гребле еще ни разу не оставалась без олимпийских медалей. В этом году надежды болельщиков на награды также связаны с этим видом спорта. О подготовке команды и планах на Токио узнали у главного тренера сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Владимира Шантаровича.

Перед поездкой в Японию наши спортсмены хорошо показали себя на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ. В польской Познани смогли завоевать три золотые, три серебряные и две бронзовые медали, заняв третье общекомандное место. Сильнее белорусской сборной оказались только команды Венгрии (18 наград) и Германии (10 наград). Однако, несмотря на хороший результат, Владимир Владимирович уверен: подобное выступление - далеко не предел для наших ребят:

- Я максималист и редко бываю всем доволен. Мне понравились только определенные фрагменты у девушек, у мужской байдарки-двойки: они показали хорошие скорости. Но надо добавлять, улучшать результат на 3-4 секунды, поработать над мобилизацией. Поэтому подготовка будет серьезная, ведь чем сложнее на тренировке, тем успешнее сами старты.

Гребцы собрались на базе в Гомеле и Мозыре, где в оставшийся до начала Игр месяц будут работать над физической подготовкой, скоростно-силовым блоком и формированием модели дистанции. Вылет в Токио запланирован за 5 дней до старта Олимпиады.

- Подготовка идет своим чередом, все по программе. Коронавирус планы не поменял, сбоев не было. Когда пандемия только начиналась, мы продолжали тренироваться, чтобы быть в форме. Главное тут - грамотно распределить нагрузку. Что касается здоровья, то ребята берегли себя, соблюдали меры предосторожности. А как только появилась возможность вакцинации, сделали прививки, - говорит Владимир Шантарович

По словам главного тренера сборной, состав команды утвержден на 99,9%:

- По байдарке у женщин мы уже определились. В одиночке - Ольга Худенко, в двойке ей компанию составит Марина Литвинчук, а в четверке к ним добавятся Надежда Попок и Маргарита Махнева. Вот эти четыре девчонки закрывают три номера программы. Если говорить о каноэ, то в одиночке выступит Елена Ноздрева, а в двойке с ней будет Надежда Макарченко. Но тут есть нюансы. В качестве запасного варианта рассматриваем Дарину Пикулеву, так как у Ольги Климовой - травма. По мужчинам. В одиночке выйдет Олег Юреня, он показывает хорошее время. В двойке с ним будет Никита Бориков. В четверке не вызывают вопросов места Владислава Литвинова и Дмитрия Натынчика. По остальным будем смотреть, кто лучше себя проявит. Попробуем и Никиту Борикова, и Павла Медведева, и Илью Федоренко, и Олега Юреню. Однако постараемся обойтись без каких-то глобальных перестановок, чтобы не перемудрить.

В течение двух недель, думаю, все определится.

Говоря о целях на Олимпиаду, Владимир Владимирович отмечает, что конкретных задач перед ним никто не ставил:

- Мы сами себе ставим одну задачу - выступить достойно. Так, как это делали на чемпионатах мира, Европы и прошлых Олимпиадах. Настраиваемся на бой. На соревнования такого масштаба абсолютно все команды едут драться. Конкуренция в гребле зашкаливает, все гребут в одну секунду, так что на первый план выходят психологические моменты: эмоции, желание. Вот тут важно наладить все настройки, тогда результат не заставит себя ждать. Благодаря помощи государства у нас всего хватает. А коллектив такой, что можно горы свернуть.

У наших гребцов 12 лицензий.

Женщины смогут выступить в байдарке-одиночке - 500 м, байдарке-двойке - 500 м, байдарке-четверке - 500 м, а также каноэ-одиночке - 200 м и каноэ-двойке - 500 м.

Мужское представительство есть лишь в байдарке-одиночке - 1000 м, байдарке-двойке - 1000 м и байдарке-четверке - 500 м.

Вадим БАННЫЙ,

газета "7 дней".-0-

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