Главный тренер сборной Беларуси по самбо покидает свой пост

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер сборной Беларуси по самбо Вячеслав Кот покидает свой пост, о чем наставник сообщил журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как главный тренер я свою миссию выполнил: 23 года возглавлял сборную, этого вполне достаточно, - сказал Вячеслав Кот. - Нужно, чтобы приходили молодые, сильные специалисты с новым видением. С 1 августа сборную возглавит старший тренер национальной команды, шестикратный чемпион мира по самбо Дмитрий Базылев".

Вячеслав Кот продолжит работу на посту старшего тренера национальной команды.

Дмитрий Базылев в свою очередь отметил, что постарается развивать белорусские традиции в самбо. "Хотелось бы привнести что-то свое. Вячеслав Степанович задал высокую планку в тренерской работе, - сказал он. - Пока сосредоточим внимание на подготовке резерва - это будущее и настоящее спорта. Команда у нас большая, буду стараться придерживаться индивидуального подхода в тренировках".-0-