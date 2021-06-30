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30 июня 2021, 16:15

Главным тренером молодежной сборной Беларуси по хоккею стал Сергей Стась

Фото из архива
Фото из архива

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наставник "Гомеля" Сергей Стась назначен главным тренером молодежной (U20) сборной Беларуси по хоккею. Кандидатура специалиста утверждена на прошедшем сегодня заседании в исполкоме ФХБ. Стась будет совмещать должность в "молодежке" с работой у руля "рысей", сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт ФХБ.

В предстоящем сезоне молодежная сборная Беларуси предпримет третью попытку вернуться в элитный дивизион чемпионата мира. Турнир с участием нашей команды в дивизионе IA пройдет в датском Херсхольме. Сроки проведения чемпионата пока не названы. Предлагаемые даты обсуждаются с командами и будут опубликованы в ближайшие дни на официальном сайте ИИХФ. Расписание турнира будет опубликовано осенью. Соперниками нашей "молодежки" в борьбе за путевку в элиту, кроме хозяев, станут сборные Казахстана, Латвии, Норвегии и Венгрии. В предыдущий раз белорусы выступали среди сильнейших на МЧМ-2018.

Председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков, говоря о новой должности специалиста, работающего с "Гомелем", отметил: "Сегодня исполком поддержал предложение спортивного директора о назначении Сергея Стася главным тренером молодежной сборной. Сергей Леонидович - специалист, который умеет за относительно небольшой срок создать команду и привить ей стремление к достижению максимального результата. Он обладает нестандартным видением построения команды, своеобразным тренерским чутьем, умением создать комфортный психологический климат и встроить каждого хоккеиста в рисунок игры. Именно эти качества позволили ему привести относительно скромный по подбору игроков "Гомель" к серебру чемпионата Беларуси в прошлом году и получить звание лучшего тренера сезона. Кроме того, Стась доказал свою эффективность при работе с молодежью. Многие раскрывшиеся именно под его руководством игроки уже в предстоящем сезоне пробуют свои силы в ведущих клубах других лиг. Поэтому мы доверяем Сергею Леонидовичу молодежную сборную. Я искренне надеюсь, что он сможет показать при работе с командой не менее значимый результат".

"За последние годы Сергей Стась проявил себя как тренер высокой квалификации, который смог добиться достойного результата на клубном уровне, завоевав с "Гомелем" серебряные медали экстралиги. Заметную роль в команде играли молодые воспитанники клуба, которые по результатам прошедшего сезона заинтересовали представителей КХЛ. Это подтверждает высокий уровень работы специалиста с молодыми игроками и, по нашему мнению, будет способствовать дальнейшему развитию молодежи и белорусского хоккея в целом", - прокомментировал назначение спортивный директор Федерации хоккея Беларуси Андрей Башко.

Сергей Стась начал тренерскую карьеру в сезоне-2015/2016 в "Гомеле", где ассистировал Андрею Сидоренко, а затем Олегу Хмылю. В сезонах-2017/2018 и 2018/2019 входил в штаб минского "Динамо", где помогал Горди Дуайеру.

Главным тренером "рысей" Сергей Стась стал в январе 2019-го, сменив на этом посту Олега Хмыля. В чемпионате страны команда из города на берегах Сожа тогда заняла 5-е место в регулярном чемпионате и выбыла в четвертьфинале плей-офф, после чего стала победителем Игр развития.

В сезоне-2019/2020 "Гомель" под руководством Сергея Стася также финишировал 5-м в регулярке, а в драматичной четвертьфинальной серии лишь в овертайме 7-го матча уступил "Динамо-Молодечно". В минувшем чемпионате Беларуси гомельчане стали 3-ми в регулярном чемпионате, а в плей-офф впервые с 2009 года добрались до финала, где уступили золото "Юности". В составе "Гомеля" под руководством Сергея Стася выступало немало молодых игроков, в том числе местных воспитанников. По итогам сезона-2020/2021 Сергей Стась был признан лучшим тренером экстралиги.-0-

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