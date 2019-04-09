9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главным тренером женской сборной Беларуси по спортивной гимнастике стал Валерий Колодинский, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

Как считают в БАГ, специалист, воспитавший целую плеяду выдающихся спортсменок, придаст новый импульс развитию этого вида спорта.

Ранее Валерий Колодинский дважды возглавлял женскую сборную. Особенно успешным стал первый опыт: в 1996 году в Атланте белоруски были шестыми в командном турнире - это лучший результат в суверенной истории белорусской женской спортивной гимнастики, а Светлана Богинская заняла пятое место в опорном прыжке. Привел к победам двукратную чемпионку мира по спортивной гимнастике Елену Пискун.

С 2004 года Валерий Колодинский почти 10 лет успешно работал в Австралии, после чего вернулся в родной Бобруйск.

В планах наставника посетить все спортивные школы, где развивается гимнастика. "После работы в Австралии больше готов к работе главным тренером белорусской команды, чем в то время, когда им был. Появился бесценный опыт. За счет правильной организации тренировочного процесса можно добиться многого", - отметил Валерий Колодинский.

Дочь именитого тренера Ванесса Колодинская является одним из лидеров женской сборной Беларуси по борьбе.-0-