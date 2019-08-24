Глазырина и Харватова разделили золото в спринте на чемпионате мира по летнему биатлону

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская биатлонистка Екатерина Глазырина и чешка Люция Харватова стали победительницами спринтерской гонки на летнем чемпионате планеты в "Раубичах", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Обе спортсменки на дистанции 6 км показали абсолютно одинаковое время - 16 мин. 01,4 сек. Россиянка не промахнулась ни разу, а чешка допустила один промах на двух огневых рубежах. Серебро не вручалась никому, а обладательницей бронзовой медали стала воспитанница белорусской школы биатлона, ныне выступающая в составе сборной Украины Дарья Блашко, отставшая от чемпионок на 2,4 сек. при одном промахе на стрельбище.

Лучшей из представительниц команды Беларуси оказалась Ирина Кривко, занявшая 14-е место среди 33 участниц спринта.

Сейчас в медальной копилке белорусских биатлонистов два золота, завоеванные юниорами. В первый день соревнований чемпионом в суперспринте стал Никита Лобастов, а сегодня его успех повторил Дмитрий Лазовский, выигравший спринтерскую гонку.

В последний день летнего мирового первенства 25 августа состоятся 4 гонки преследования: по две у юниоров и взрослых. Первый старт будет дан в 11.15. Вход на трибуны спорткомплекса "Раубичи" свободный, для болельщиков организованы специальные автобусные маршруты.

"Раубичи" во второй раз принимают чемпионат мира по летнему биатлону, первый прошел ровно 20 лет назад. В нынешнем форуме участвуют около 250 биатлонистов из 26 стран.-0-