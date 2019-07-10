Глеб Дударев стал четвертым в метании молота на Универсиаде в Неаполе

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкоатлет Глеб Дударев занял четвертое место в метании молота на ХХХ летней Универсиаде в Неаполе (Италия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своей лучшей, пятой, попытке он отправил снаряд на 72 м 35 см. Победил метатель молота из Турции Озкан Балтачи с лучшим личным результатом сезона - 75 м 98 см. Белорус Юрий Васильченко занял на Универсиаде шестое место - 71 м 59 см.

Белорусская бегунья Кристина Тимановская на спринтерской дистанции 100 м также оказалась за чертой призеров. В финальном забеге она показала шестой результат - 11,44 сек. Золотую медаль завоевала спринтер из Индии Дути Чанд - 11,32 сек.

На соревнованиях Универсиады сегодня выступят белорусские атлеты в прыжках в высоту (Андрей Скобейко), метании копья (Виктория Ермакова) и в беге на 200 м (Кристина Тимановская).

В активе белорусской сборной на летней Универсиаде в Неаполе две медали. Ранее пловец Григорий Пекарский завоевал бронзовую медаль на дистанции 50 м баттерфляем, а гимнаст Егор Шарамков стал вторым в опорном прыжке.

Участие в летней Универсиаде, которая проходит 3-14 июля, принимают около 8 тыс. атлетов из 170 стран. Всего разыгрывается 222 комплекта медалей. На летней Универсиаде 2017 года в китайском Тайбэе белорусские спортсмены завоевали девять наград: три золотые, четыре серебряные и две бронзовые.-0-