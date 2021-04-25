Глеб Макаренко занял 5-е место на ЧЕ по борьбе в Польше

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Глеб Макаренко, выступающий в весовой категории 60 кг занял пятое место на чемпионате Европы по греко-римской борьбе в Варшаве (Польша), сообщает корреспондент БЕЛТА.

На своем турнирном пути атлет из Гомеля победил азербайджанца Мурада Базарова – 3:1, но уступил турку Керему Камалю – 2:7. Его соперником в поединке за бронзу стал украинец Виктор Петрик, который смог добиться победы над белорусом со счетом 1:5.

Вторая бронзовая награда обрела румынскую прописку благодаря Развану Арнауту. Золото выиграл россиянин Сергей Емелин, который в финале победил Керема Камаля, ставшего обладателем серебра.

Выступавший в весовой категории 67 кг Максим Негода начал турнир с победы над Андреасом Ветчем из Швейцарии – 9:2, но затем был вынужден уступить датчанину Фредерику Хольмквисту Бьеренхуусу – 0:8 и завершил выступление на турнире. В споре за бронзу победы праздновали армянин Славик Галстян и Мурат Фират из Турции. Золотую медаль выиграл серб Мате Немеш. Серебро у поляка Матеуша Бернатека.-0-