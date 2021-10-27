27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полузащитник "Славии" Глеб Жердев признан лучшим игроком 27-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В выездном поединке с "Минском" 21-летний мозырянин провел на поле 66 минут, оформил голевой дубль, сделал 13 точных передач, выиграл 6 единоборств, поспособствовав крупной победе "Славии" с результатом 6:0. После этой виктории мозыряне набрали 27 очков в 26 проведенных встречах и занимают 14-е место в турнирной таблице.

Лидирует солигорский "Шахтер", в активе которого 65 очков. Сегодня солигорская команда может досрочно завоевать второй подряд чемпионский титул, если победит в гостях футболистов "Гомеля" в перенесенном матче 15-го тура.-0-