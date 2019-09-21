Го Синчжунь, установив мировой рекорд, защитила титул чемпионки мира на ЧМ по тяжелой атлетике в Паттайе

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представительница Китайского Тайбэя Го Синчжунь, установив мировой рекорд, второй год подряд выиграла золото чемпионата мира по тяжелой атлетике в весовой категории 59 кг у женщин, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Начало для действующей чемпионки мира не задалось. Го была побеждена в рывке соперницей из КНДР, серебряной медалисткой Игр-2016 Чхве Хе Сим, побившей ее мировой рекорд в этом упражнении. Отныне это достижение равняется 107 кг.

Впрочем, в толчке все вернулось на круги своя, хотя и не без определенной доли интриги. Кореянка переписала на себя мировой рекорд и в этом движении (138 кг), а также в двоеборье (245 кг). Го отреагировала немедленно, вернув себе оба достижения, подняв 140 кг в толчке и 246 кг в сумме. Таким образом, спортсменка из Тайбэя стала чемпионкой, а представительница КНДР выиграла серебро. Бронзовая награда на счету китаянки Чэнь Гуймин – 233 кг (101+132).