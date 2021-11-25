Гол Егора Шаранговича не помог "Нью-Джерси" победить "Миннесоту" в чемпионате НХЛ

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гол белорусского форварда Егора Шаранговича не помог его команде "Нью-Джерси Девилз" победить "Миннесоту Уайлд". Матч завершился в серии буллитов - 2:3 (0:2, 0:0, 2:0, 0:0, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусский форвард "Нью-Джерси" отличился на 49-й минуте встречи, сравняв счет. Всего экс-динамовец Минска провел на льду "Пруденшиал-центра" 16 мин. 17 сек. В том числе и 1 мин. 38 сек. при игре в большинстве, нанеся три броска по воротам. Коэффициент полезности белоруса - "0".
До того, как отличился Егор Шарангович, "Миннесота" вела в счете после двух голов Райана Хартмана и Нико Штурма. "Девилз" удалось сократить отставание благодаря точности Павла Заха. В серии послематчевых бросков сильнее оказались "Дикари" благодаря голу Кевина Фиалы.-0-