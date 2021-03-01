Гол Егора Шаранговича не помог "Нью-Джерси" победить "Вашингтон"

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский форвард Егор Шарангович забросил свою третью шайбу в регулярном чемпионате НХЛ, но хоккеисты "Нью-Джерси Дэвилз" проиграли "Вашингтон Кэпиталз" с результатом 2:3, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя на своей арене, "дьяволы" вышли вперед в начале первого периода, затем "столичники" забросили две шайбы подряд, а в начале второго периода Егор Шарангович восстановил равновесие. Однако гости все же сумели вырвать победу благодаря точному броску своего лидера Александра Овечкина в начале заключительной трети матча. Егор Шарангович провел на льду 14 мин. 47 сек. После 15 игр в составе "Нью-Джерси" в его активе три гола и одна результативная передача.

Сейчас "дьяволы" имеют в своем активе 16 очков и занимают 7-е место в Восточном дивизионе. Лидирует "Вашингтон Кэпиталз", у которого 26 баллов, по 26 очков набрали "Бостон Брюинз" и "Нью-Йорк Айлендерс".

Свой следующий поединок регулярного сезона "Нью-Джерси" проведет в ночь на 3 марта у себя дома против "Нью-Йорк Айлендерс".-0-